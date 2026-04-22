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Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

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Ausblick 22.04.2026 16:39:00

Schindler-Aktie: Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal erwartet

Schindler-Aktie: Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal erwartet

Schindler dürfte im ersten Quartal organisch gewachsen sein und sich bei der Marge verbessert haben.

Schindler
260.52 CHF -0.73%
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Der Iran-Krieg solle keine grossen Auswirkungen haben.

Der Lift- und Rolltreppenbauer publiziert die Resultate für das erste Quartal 2026 am Donnerstag, 23. April. Insgesamt haben acht Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q1 2026
(in Mio Fr.)            AWP-Konsens  Q1 2025  

Auftragseingang            2'796     2'947
Umsatz                     2'606     2'732
Wachstum in LW (in %)        2,5       6,0
EBIT adj.                    330       333
- Marge (in %)              12,7      12,2
EBIT                         318       329
- Marge (in %)              12,2      12,0
Reingewinn                   249       257

Was steht im Fokus?

Das Unternehmen sieht sich am Wendepunkt. Die seit 2022 andauernde Phase der operativen Erholung sei abgeschlossen, verkündete CEO Paolo Compagna im Februar. Jetzt trete das Unternehmen in eine neue Phase ein - mit Wachstum und einer weiteren Verbesserung der operativen Marge. Das erste Quartal 2026 ist der erste Gradmesser für diese Ankündigungen. Die Analysten erwarten zwar beim Auftragseingang und Umsatz rückläufige Werte in Franken, in Lokalwährungen sollte ihrer Meinung nach aber ein leichtes Plus herausschauen. Auch bei den Margen werden grösstenteils Verbesserungen erwartet.

Gibt es noch Sorgen?

Es gibt nicht in allen Märkten Rückenwind. Insbesondere der Immobilienmarkt in China macht weiterhin Sorgen. Die jahrelange Talfahrt am Markt mit neuen Liften und Rolltreppen werde sich im Reich der Mitte auch 2026 fortsetzen, hiess es im Februar. Hier interessiert ein Update.

Was ist mit dem Nahen Osten?

Analysten gehen davon aus, dass der Krieg keinen grossen Effekt auf die Geschäfte hat. Laut verschiedenen Experten macht die Region weniger als 2 Prozent des Umsatzes aus. Und der zuständige ZKB-Analyst erwartet auch, dass die höheren Energie-, Material- und Frachtkosten an die Kunden weitergegeben werden können.

Welche Ziele hat das Unternehmen?

Im neuen Geschäftsjahr 2026 erwartet Schindler ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen. Die (ausgewiesene) EBIT-Marge soll 13 Prozent erreichen.

Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?

Nach der Vorlage der Q4-Zahlen gab die Aktie deutlich nach, was Analysten mit gemischten Zahlen erklärten. Danach stürzte das Papier weiter ab, vermochte sich aber zuletzt wieder etwas zu erholen. Alles in allem summieren sich die Verluste seit Anfang Jahr gleichwohl auf gut 8 Prozent.

jl/ab/rw

Ebikon (awp)

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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com