Schindler-Aktie leichter: Profitabilität im ersten Halbjahr verbessert

Obwohl der Umsatz zurückging, erzielte der Konzern aus Ebikon mehr Gewinn und eine höhere Marge.

Auf Quartalsbasis konnte Schindler die Ertragskraft zum sechsten Mal in Folge steigern. Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr 2024, erzielte Schindler zwar einen um 2,3 Prozent tieferen Umsatz von 5,59 Milliarden Franken. Sowohl der bereinigte EBIT (+5,1% auf 637 Mio) als auch der Konzerngewinn (+6,7% auf 494 Mio) konnten jedoch gesteigert werden.

Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich damit laut Communiqué vom Freitag auf 11,4 Prozent (+80 BP). Auch wenn sich einige Analysten noch etwas mehr erhofft hatten, setzte das Unternehmen seinen Weg der kontinuierlichen internen Verbesserung fort. "Wir haben unser Versprechen gehalten, profitabler zu werden", sagte denn auch Schindler-Chef Silvio Napoli.

Dazu muss man wissen: Der starke Franken drückte auf Umsatz und Auftragseingang; in Lokalwährungen resultierte bei beiden Werten ein leichtes Plus. Zudem litt Schindler vor allem unter einem schwachen China-Geschäft.

Das gilt aber auch für die Konkurrenz. Der finnische Aufzugbauer Kone, der gleichentags seine Zahlen für das zweite Quartal präsentierte, drückte es so aus: "Der Immobilienmarkt in China bleibt eine grosse Herausforderung".

Keine Erholung in China

Das Management des Schweizer Konzerns wiederum rechnet in den nächsten 12 bis 24 Monaten nicht mit einer signifikanten Erholung der Neuinstallationen im dortigen Markt. Die anhaltende Marktschwäche führe derzeit zu einem historisch hohen Preisdruck in China, der den ohnehin harten Wettbewerb weiter verschärfe.

Schindler müsse sich in diesem Umfeld auf Verbesserungen in der Lieferkette und der Effizienz konzentrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Trotz der Herausforderungen in China sieht Finanzchefin de Geyseleer das Erreichen der mittelfristigen Ziele nicht gefährdet. Auch an der Jahresprognose hält das Unternehmen fest.

Prognose bestätigt

Demnach rechnet der Konzern weiterhin mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im unteren einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von 11 Prozent. Darin enthalten sind - im Einklang mit dem kommunizierten Ziel, die organisatorische Effizienz zu steigern - Restrukturierungskosten von 80 Millionen Franken. Auf eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr verzichtete Schindler derweil.

Insgesamt werde das Geschäft weiterhin von Serviceaufträgen und der Modernisierung bestehender Anlagen getragen. Laut Finanzchefin Carla de Geyseleer sorgen die eigene Preisgestaltung, ein besserer Mix sowie Effizienzsteigerungen für zusätzlichen Rückenwind, während Lohninflation, Marktbedingungen und Restrukturierungskosten das Ergebnis im laufenden Jahr eher belasten werden.

Schindler mit angepasster Guidance für Neuanlagen

Schindler erwartet für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im unteren einstelligen Prozentbereich. Die Bestellungen für Neuanlagen dürften jedoch rückläufig bleiben.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bestellungen für Neuanlagen im laufenden Jahr um 5 bis 10 Prozent zurückgehen werden, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Präsentation zum Halbjahresergebnis hervorgeht. Während Schindler für China wie bereits im Frühjahr vom pessimistischsten Szenario eines Rückgangs von über 10 Prozent ausgeht, sinken nun auch die Erwartungen für das übrige Asien-Pazifik-Geschäft.

Wie Schindler in der Präsentation angibt, dürften die Neuinstallationen in der Region noch um 0 bis 5 Prozent zulegen. Im Frühling hatte das Unternehmen noch mit einem Wachstum bis 10 Prozent gerechnet.

Während Asien nun eher schlechter abschneiden dürfte als ursprünglich erwartet, hat Schindler die Erwartungen für die Regionen Amerika und EMEA angehoben. Dort geht das Management nun von einer stabilen Entwicklung aus, nachdem im Frühjahr noch mit einem Rückgang von bis zu 5 Prozent gerechnet wurde.

Getragen wird das Geschäft weiterhin von Serviceaufträgen und der Modernisierung bereits installierter Anlagen. Hier rechnet das Unternehmen gruppenweit unverändert mit einem Plus von 5 bis 10 Prozent, wobei die Erwartungen im Modernisierungsgeschäft leicht zurückgenommen wurden.

Für EMEA rechnet Schindler im Modernisierungsgeschäft neu mit einem Wachstum von bis zu 5 Prozent (nach 5 bis 10 Prozent im Frühjahr), für China und APAC mit 5 bis 10 Prozent (nach zuvor über 10 Prozent). Die Erwartungen fürs Servicegeschäft bleiben unverändert.

So reagiert die Schindler-Aktie

Die Valoren von Schindler sind am Freitag zwar höher in den Handel gestartet, doch dann drehten sie ins Minus. Der Lift- und Rolltreppenhersteller aus Ebikon hat mit seinen Zahlen die Erwartungen weitgehend erfüllt. In ersten Analystenkommentaren wird die Bewertung leicht positiv aufgenommen.

Zeitweise verlieren die Partizipationsscheine von Schindler 0,66 Prozent auf 227,30 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Schindler PS zuvor knapp 9 Prozent zugelegt und sich damit etwas schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Im vergangenen Jahr hatten die Titel um knapp 21 Prozent zugelegt.

Bernstein fasst zusammen: "Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 im Rahmen der Erwartungen, Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt". So strebt das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von 11 Prozent an.

Die ZKB lobt, dass die Guidance für die rapportierte EBIT-Marge trotz in Aussicht gestellten Restrukturierungskosten unverändert bleibt. Im Gegensatz zum Vorjahr verzichtete Schindler allerdings auf eine Gewinnprognose fürs Gesamtjahr.

Positiv bewerten andere Analysten ausserdem den verbesserten Ausblick für Amerika und EMEA. Negativ sind hingegen die verfehlten Analysten-Erwartungen bei der bereinigten EBIT-Marge, der gesenkte Ausblick für APAC ohne China sowie der Rückgang des weltweiten Auftragseingangs, insbesondere in China. Auch bei UBS und Jefferies wird das Verfehlen der Konsensschätzungen beim bereinigten EBIT negativ erwähnt, die zugrundeliegenden Prognosen sind laut UBS jedoch etwas besser.

Goldman Sachs hebt hervor, dass die Ergebnisse für das zweite Quartal leichte Aufwärtskorrekturen der Konsenserwartungen implizieren, was leicht positiv sei. Die Fragen für die Telefonkonferenz der Experten der US-Bank beziehen sich nun auf den Preisausblick, das Timing der Einsparungen durch Modernisierungen und die möglichen Auswirkungen steigender US-Zölle. Die Telefonkonferenz, an der sie diese stellen werden, findet um 10 Uhr Schweizer Zeit statt.

Dort wird das Management also versuchen, die Analystengemeinde von ihren Fortschritten zu überzeugen. RBC betont in diesem Zusammenhang: "Mit jedem Quartal, in dem solide Ergebnisse erzielt werden, sind wir zuversichtlicher, dass sich Schindler von seinen alten Gewohnheiten, einen Schritt vorwärts und zwei zurück zu machen, entfernt".

kw/tv

Ebikon LU (awp)