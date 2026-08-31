Schindler Aktie News: Schindler präsentiert sich am Vormittag fester

Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 264,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'264 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 264,80 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 264,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'574 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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