Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 263,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 264,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'932 Schindler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,80 CHF) erklomm das Papier am 16.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 6,38 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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