Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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30.09.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Schindler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 265,60 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 265,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 265,80 CHF. Bei 264,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'940 Schindler-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Gewinne von 18,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 7,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,36 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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