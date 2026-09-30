Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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30.09.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 261,60 CHF nach.
Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 261,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'688 Punkten steht. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 259,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'707 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 20,11 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,36 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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