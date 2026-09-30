Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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30.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 261,20 CHF.
Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 261,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Bei 260,80 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,80 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'752 Stück gehandelt.
Bei 314,20 CHF markierte der Titel am 05.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 5,59 Prozent sinken.
Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,66 CHF aus. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,36 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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