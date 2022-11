Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 179,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'206 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 181,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 177,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 91'991 Schindler-Aktien.

Schindler liess sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2,06 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2'965,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2'807,00 CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.02.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,19 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch