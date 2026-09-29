Schindler Aktie News: Schindler steigt am Dienstagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 263,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'761 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 264,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,00 CHF. Bisher wurden heute 1'376 Schindler-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 19,11 Prozent zulegen. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 6,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,36 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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