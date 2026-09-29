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29.09.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagnachmittag stärker

Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schindler. Das Papier von Schindler konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 265,80 CHF.

Schindler
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Das Papier von Schindler konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 265,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'775 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 266,60 CHF. Bei 264,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28'983 Schindler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,21 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 7,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,36 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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