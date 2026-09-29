Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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29.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Mittag
Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schindler legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 264,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 264,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 265,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,00 CHF. Zuletzt wechselten 6'556 Schindler-Aktien den Besitzer.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,66 Prozent. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,66 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,36 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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