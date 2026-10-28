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28.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 300,20 CHF nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die Schindler-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 300,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'592 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 299,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 301,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'877 Schindler-Aktien.
Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 4,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Am 16.02.2028 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,52 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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