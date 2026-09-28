Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 264,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie legte bis auf 265,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'354 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 15,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,66 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Es stand ein EPS von 1,73 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schindler noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,36 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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