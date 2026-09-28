Schindler Aktie News: Schindler am Montagnachmittag höher

Das Papier von Schindler legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 265,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'848 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 265,80 CHF aus. Mit einem Wert von 263,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'931 Schindler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 18,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 7,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,66 CHF aus. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,36 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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