Schindler Aktie News: Schindler reagiert am Mittag positiv

Um 12:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 264,60 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'821 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 265,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'088 Schindler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 15,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 6,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,73 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schindler noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,36 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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