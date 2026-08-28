Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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28.08.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von Schindler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 266,80 CHF zu.
Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 266,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 267,40 CHF. Mit einem Wert von 267,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'509 Schindler-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,80 CHF) erklomm das Papier am 16.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 15,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 7,57 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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