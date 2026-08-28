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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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28.08.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag tiefer

Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schindler. Zuletzt ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 264,60 CHF.

Schindler
263.74 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 264,60 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 263,60 CHF. Mit einem Wert von 267,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 23'660 Schindler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 19,35 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,80 Prozent.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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