Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 265,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'301 Punkten realisiert. Die Schindler-Aktie sank bis auf 264,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'447 Schindler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 7,01 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,35 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Schindler-Aktie steigt: Liftbauer verkauft KI-Startup BuildingMinds an Lookthrough

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren gekostet