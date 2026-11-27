Um 09:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 297,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'860 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 297,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 296,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 892 Schindler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 5,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 17,03 Prozent sinken.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,92 CHF aus. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 10.02.2027 gerechnet. Am 16.02.2028 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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