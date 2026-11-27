Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 298,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 298,40 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 296,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'497 Schindler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. 5,44 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 17,25 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,92 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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