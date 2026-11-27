|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Schindler zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 298,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 298,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 298,40 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 296,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'497 Schindler-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. 5,44 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 17,25 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,92 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingefahren
Schindler-Aktie tiefer: CEO peilt stärkeres Wachstum an
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
27.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Freitagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Schindler AG (PS)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Schindler am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.