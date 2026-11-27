Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 297,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'878 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Schindler-Aktie bei 298,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 296,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'450 Schindler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,92 CHF ausgeschüttet werden. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,54 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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