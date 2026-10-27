Schindler Aktie News: Schindler verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 299,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'503 Punkten steht. Die Schindler-Aktie sank bis auf 299,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 301,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'985 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 17,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,78 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Schindler-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,52 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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