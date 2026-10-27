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27.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Schindler hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 302,80 CHF bewegte sich die Schindler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 302,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 303,80 CHF aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Schindler-Aktie bis auf 298,00 CHF. Bei 301,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 38'979 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,76 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 18,56 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,78 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Schindler wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen. Schindler dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,52 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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