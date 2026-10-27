Schindler Aktie News: Schindler behauptet sich am Dienstagmittag

Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 303,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'584 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie zog in der Spitze bis auf 303,80 CHF an. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 298,00 CHF. Bei 301,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'985 Schindler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,70 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,61 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,78 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 16.02.2028 dürfte Schindler die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,52 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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