|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler behauptet sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Schindler hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 303,00 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 303,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'584 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie zog in der Spitze bis auf 303,80 CHF an. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 298,00 CHF. Bei 301,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'985 Schindler-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,70 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,61 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,78 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 16.02.2028 dürfte Schindler die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,52 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie
Schindler-Aktie klettert hoch: Aufzugskonzern steigert Gewinn nach 9 Monaten deutlich
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht
Ausblick Schindler: Wie viel Rückenwind bringt das Servicegeschäft?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
12:29
|Schindler Aktie News: Schindler behauptet sich am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Schindler Aktie News: Schindler verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Schindler AG (PS)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.