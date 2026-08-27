Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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27.08.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 265,00 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 265,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schindler-Aktie bisher bei 264,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'476 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 6,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,35 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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