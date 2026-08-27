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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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27.08.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler gibt am Donnerstagnachmittag nach

Schindler Aktie News: Schindler gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Aktie von Schindler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 265,80 CHF.

Schindler
265.80 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 265,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 264,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'493 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF an. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 18,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 7,22 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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