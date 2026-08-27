Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Mittag schwächer

Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 265,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 264,20 CHF aus. Bei 265,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'040 Schindler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 315,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 15,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 7,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,72 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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