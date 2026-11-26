Um 09:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 296,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'789 Punkten steht. Die Schindler-Aktie legte bis auf 296,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 295,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'045 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 20,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,92 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 10.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,54 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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