Um 16:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 299,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Bei 299,80 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 295,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 11'760 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 21,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,92 CHF belaufen. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,54 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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