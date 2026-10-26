Schindler Aktie News: Schindler am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Der Schindler-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 297,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'464 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Schindler-Aktie bis auf 295,40 CHF. Bei 298,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 19'321 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 314,20 CHF markierte der Titel am 05.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 5,65 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 20,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,78 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

Schindler-Aktie klettert hoch: Aufzugskonzern steigert Gewinn nach 9 Monaten deutlich

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

Ausblick Schindler: Wie viel Rückenwind bringt das Servicegeschäft?