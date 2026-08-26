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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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26.08.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochvormittag behauptet

Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochvormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 265,00 CHF.

Schindler
266.58 CHF 0.60%
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Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 265,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'469 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 265,00 CHF. Die Schindler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,60 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 265,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 933 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 19,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,94 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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