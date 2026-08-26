Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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26.08.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schindler. Das Papier von Schindler konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 266,40 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 266,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 268,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 265,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 22'218 Stück.
Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 15,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,43 Prozent.
Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,72 CHF ausgeschüttet werden. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,35 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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