Schindler Aktie News: Schindler steigt am Mittwochmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 266,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'508 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 267,00 CHF. Bei 265,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 9'100 Schindler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 315,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 7,50 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF aus. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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