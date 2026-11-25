Das Papier von Schindler konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 293,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 296,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'740 Schindler-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,94 Prozent hinzugewinnen. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 19,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,92 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,54 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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