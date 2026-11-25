|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 293,80 CHF.
Das Papier von Schindler konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 293,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 296,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'740 Schindler-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,94 Prozent hinzugewinnen. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 19,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,92 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,54 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie
Schindler-Aktie tiefer: CEO peilt stärkeres Wachstum an
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler schiebt sich am Mittwochnachmittag vor (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Schindler AG (PS)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Schindler am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.