Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 262,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 264,20 CHF zu. Bei 259,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'713 Schindler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Gewinne von 19,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 6,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,66 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Es stand ein EPS von 1,73 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schindler noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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