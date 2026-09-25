Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 263,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'803 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Schindler-Aktie bis auf 264,20 CHF zu. Mit einem Wert von 259,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'677 Schindler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. 19,38 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 6,31 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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