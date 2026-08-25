Schindler Aktie News: Schindler steigt am Vormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 263,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 263,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'333 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,71 Prozent hinzugewinnen. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 6,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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