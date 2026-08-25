Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’513 0.5%  SPI 20’413 0.5%  Dow 53’448 0.1%  DAX 26’300 0.7%  Euro 0.9366 0.1%  EStoxx50 6’459 0.2%  Gold 4’632 -0.4%  Bitcoin 63’607 0.5%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie fällt: Tech-Riese baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO
NVIDIA-Aktie vor Bilanz am Mittwoch: Optionsmarkt signalisiert dreistelligen Milliarden-Swing
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Suche...
ETF Sparplan

Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag gefragt

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 264,00 CHF.

Schindler
264.99 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Die Schindler-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 264,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'387 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 265,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 263,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27'458 Schindler-Aktien.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 6,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

Schindler-Aktie steigt: Liftbauer verkauft KI-Startup BuildingMinds an Lookthrough

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren gekostet

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

15:21 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
15:08 Logo WHS DAX über 26.000: Ifo-Überraschung zündet die nächste Rallye?
11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
10:24 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’061.91 19.66 SYBHSU
Short 15’380.30 13.63 SYBB4U
Short 15’932.49 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’512.98 25.08.2026 16:50:38
Long 13’886.29 19.93 SDBL0U
Long 13’543.44 13.57 S8B67U
Long 12’997.59 8.97 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.