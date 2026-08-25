Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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25.08.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 264,00 CHF.
Die Schindler-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 264,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'387 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 265,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 263,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27'458 Schindler-Aktien.
Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 6,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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