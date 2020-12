Schindler-Aktie aktuell: Schindler tendiert südwärts

Die Schindler-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.7 Prozent auf 236.70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 12'995 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 235.70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238.50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 78'343 Schindler-Aktien den Besitzer.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 8.06 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die Schindler Holding AG mit Sitz in Hergiswil (CH) ist die Dachgesellschaft der Schindler Gruppe, einem weltweiten Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen. Die Schindler Gruppe plant, baut, vertreibt und wartet Aufzüge, Rolltreppen und Laufbänder. Sie zählt zu den führenden Unternehmen in dieser Branche und bietet ein breites Spektrum an Personen-, Lasten-, Service- und Kleingüteraufzügen. Die Fahrtreppen kommen besonders an stark frequentierten Plätzen wie U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Kaufhäusern zum Einsatz.

Redaktion finanzen.net