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24.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verteuert sich am Dienstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Schindler. Zuletzt wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 290,40 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 290,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'764 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 290,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 289,80 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 530 Aktien.
Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 7,57 Prozent niedriger. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 17,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,90 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 16.02.2028 dürfte Schindler die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,52 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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