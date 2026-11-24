Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 292,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 289,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'724 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 7,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,90 CHF. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Am 16.02.2028 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,52 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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