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24.11.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Schindler. Das Papier von Schindler konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 291,60 CHF.
Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 291,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie legte bis auf 292,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'209 Schindler-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.
Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,90 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,52 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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