Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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24.09.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schindler. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 261,40 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 261,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'731 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 262,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,20 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'184 Schindler-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 16,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Mit Abgaben von 5,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,66 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,35 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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