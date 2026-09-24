Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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24.09.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Schindler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 258,20 CHF abwärts.
Die Schindler-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 258,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'758 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Schindler-Aktie bis auf 258,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 39'402 Schindler-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 17,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF je Aktie ausschütten. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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