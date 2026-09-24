Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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24.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schindler. Der Schindler-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 260,60 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 260,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'717 Punkten steht. Die Schindler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,80 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,80 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 26'823 Aktien.
Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 20,57 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 5,37 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,66 CHF. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,35 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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