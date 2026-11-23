Mit einem Kurs von 290,00 CHF zeigte sich die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 290,00 CHF. In der Spitze büsste die Schindler-Aktie bis auf 289,40 CHF ein. Bei 289,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'559 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,97 Prozent.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,90 CHF aus. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,52 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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