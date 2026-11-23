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23.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Schindler. Mit einem Kurs von 290,00 CHF zeigte sich die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Bei der Schindler-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 290,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 291,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 289,40 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 289,60 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'406 Stück gehandelt.
Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 8,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 17,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,90 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,52 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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