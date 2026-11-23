Die Schindler-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 290,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 291,60 CHF. Bei 289,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'707 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 7,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 15,08 Prozent sinken.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,90 CHF je Schindler-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.02.2028 dürfte Schindler die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,52 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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