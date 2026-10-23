Schindler Aktie News: Schindler am Freitagvormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 294,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Schindler-Aktie legte bis auf 295,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,00 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 8'693 Aktien.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach oben. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 16,35 Prozent Luft nach unten.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,72 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,44 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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