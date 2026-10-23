Schindler Aktie News: Schindler legt am Nachmittag zu

Die Schindler-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 298,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 299,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 293,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 50'680 Stück.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 5,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,36 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Schindler-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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